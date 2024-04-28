Готовьтесь: YouTube захотел вставлять рекламу, когда вы ставите видео на паузу

Опубликовано 28 апреля 2024, 17:20
1 мин.
Готовьтесь: YouTube захотел вставлять рекламу, когда вы ставите видео на паузуЕще больше рекламы, да
Google похвасталась успехом тестирования функции «Pause Ads» во время недавнего отчета о прибылях и убытках, намекая на более широкое ее распространение.
Pause Ads, как следует из названия, — это не пропускаемые рекламные ролики, которые появляются, когда вы нажимаете на паузу в видео. В настоящее время эти объявления тестируются на телевизорах вместе с YouTube, и Google утверждает, что они приносят «положительные результаты».
В настоящее время реклама ограничена телевизорами, но Google не исключает возможности распространения Pause Ads на телефоны, настольные компьютеры и, возможно, на все платформы связанные с YouTube.
Хотя Google подчеркивает эффективность Pause Ads для рекламодателей, легко понять, почему зрители могут счесть их раздражающими. Эта новость появилась на фоне того, как YouTube ведет борьбу с блокировщиками рекламы.