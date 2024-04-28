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Опубликовано 28 апреля 2024, 17:20
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Готовьтесь: YouTube захотел вставлять рекламу, когда вы ставите видео на паузу

Еще больше рекламы, да
Google похвасталась успехом тестирования функции «Pause Ads» во время недавнего отчета о прибылях и убытках, намекая на более широкое ее распространение.
Готовьтесь: YouTube захотел вставлять рекламу, когда вы ставите видео на паузу
© Ferra

Pause Ads, как следует из названия, — это не пропускаемые рекламные ролики, которые появляются, когда вы нажимаете на паузу в видео. В настоящее время эти объявления тестируются на телевизорах вместе с YouTube, и Google утверждает, что они приносят «положительные результаты».

В настоящее время реклама ограничена телевизорами, но Google не исключает возможности распространения Pause Ads на телефоны, настольные компьютеры и, возможно, на все платформы связанные с YouTube.

Хотя Google подчеркивает эффективность Pause Ads для рекламодателей, легко понять, почему зрители могут счесть их раздражающими. Эта новость появилась на фоне того, как YouTube ведет борьбу с блокировщиками рекламы.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#реклама
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#блокировщик рекламы
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#YOUTUBE