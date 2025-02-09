Говорящий на русском хакер украл 20 млн аккаунтов у OpenAI

Опубликовано 09 февраля 2025, 06:451 мин.
Говорящий на русском хакер украл 20 млн аккаунтов у OpenAIИдет расследование
OpenAI расследует заявления о том, что хакер украл данные для входа у 20 аккаунтов и продает их в темной паутине. Хакер под ником «emirking» написал сообщение на русском языке, назвав украденные данные «золотой жилой» и предложив образцы для проверки.
Однако эксперты по безопасности настроены скептически. Некоторые из них обнаружили в образцах поддельные адреса электронной почты, сообщение хакера на форуме, кстати, тоже было удалено. OpenAI заявляет, что не видит признаков того, что ее системы действительно были взломаны, но относится к заявлениям серьезно.
Если это действительно так, то это будет уже третья проблема безопасности OpenAI с момента запуска ChatGPT. Предыдущие инциденты включали в себя несанкционированный доступ к внутренним чатам компании и ошибку, раскрывающую личные данные пользователей, пишут СМИ.