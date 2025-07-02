Grammarly заявила об амбициозных планах стать сервисом для ИИ-агентов «под всё»

Но у Grammarly большие планы. Компания хочет превратиться в платформу для работы с ИИ-агентами — умными помощниками, которые будут выполнять разные задачи. Например, можно будет одновременно использовать несколько таких агентов: для общения, продаж, поддержки и маркетинга. Всё это должно помочь людям «быстрее и эффективнее» работать.

Но пока неизвестно, насколько успешными будут эти планы и смогут ли они конкурировать с такими гигантами, как OpenAI и Google, которые тоже развивают похожие технологии.

В конце 2024 года Grammarly уже приобрела стартап Coda, и теперь его сооснователь Шишир Мехротра стал генеральным директором объединённой компании.