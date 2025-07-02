Опубликовано 02 июля 2025, 23:091 мин.
Grammarly заявила об амбициозных планах стать сервисом для ИИ-агентов «под всё»Хочет стать платформой с ИИ для повышения продуктивности
Grammarly собирается купить популярное приложение для электронной почты Superhuman, чтобы расширить возможности своего продукта. Сейчас электронная почта — самое частое применение Grammarly для работников разных сфер: их ИИ помогает исправлять более 50 миллионов писем в неделю в разных почтовых сервисах.
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Но у Grammarly большие планы. Компания хочет превратиться в платформу для работы с ИИ-агентами — умными помощниками, которые будут выполнять разные задачи. Например, можно будет одновременно использовать несколько таких агентов: для общения, продаж, поддержки и маркетинга. Всё это должно помочь людям «быстрее и эффективнее» работать.
Но пока неизвестно, насколько успешными будут эти планы и смогут ли они конкурировать с такими гигантами, как OpenAI и Google, которые тоже развивают похожие технологии.
В конце 2024 года Grammarly уже приобрела стартап Coda, и теперь его сооснователь Шишир Мехротра стал генеральным директором объединённой компании.