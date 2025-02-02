Группа Илона Маска попыталась получить доступ к платежным системам США

Хотя неясно, зачем DOGE нужен доступ, эксперты обеспокоены возможностью вмешательства в «основные функции правительства». DOGE не является официальным правительственным агентством, хотя и было создано на основании указа Трампа. Несмотря на неофициальный статус, Маск, как сообщается, относится к нему так, как будто у него есть реальные полномочия, открыв офис рядом с Белым домом и даже не стесняется находиться в правительственных учреждениях.

Точная причина этих усилий остается неизвестной. Некоторые предполагают, что это может быть связано с недавним партнерством Маска с Visa для предоставления платежных услуг на его платформе X.