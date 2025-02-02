Группа Илона Маска попыталась получить доступ к платежным системам США

Опубликовано 02 февраля 2025, 15:451 мин.
Группа Илона Маска попыталась получить доступ к платежным системам СШАПолучилось ли
Новый отчет показывает, что люди, связанные с «Департаментом эффективности правительства» Илона Маска (DOGE), пытались получить доступ к платежным системам правительства США, которые выполняют такие функции, как социальное обеспечение и возврат налогов. Система, управляемая Бюро фискальной службы, в прошлом году обработала более 5 триллионов долларов платежей.
Хотя неясно, зачем DOGE нужен доступ, эксперты обеспокоены возможностью вмешательства в «основные функции правительства». DOGE не является официальным правительственным агентством, хотя и было создано на основании указа Трампа. Несмотря на неофициальный статус, Маск, как сообщается, относится к нему так, как будто у него есть реальные полномочия, открыв офис рядом с Белым домом и даже не стесняется находиться в правительственных учреждениях.
Точная причина этих усилий остается неизвестной. Некоторые предполагают, что это может быть связано с недавним партнерством Маска с Visa для предоставления платежных услуг на его платформе X.