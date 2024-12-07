Групповой иск против Apple и её iCloud не возымел успеха. Радуйтесь 5 гигабайтам

Однако суд постановил, что Apple не давала никаких «неисполнимых обещаний». Суд также не нашел доказательств того, что управление данными в пределах бесплатного лимита было недостижимым.

Изначально дело было прекращено окружным судом в 2022 году, и истцам было предоставлено три шанса внести изменения в свои претензии. После неоднократных неудач в решении вопросов апелляционный суд подтвердил отказ.

Несмотря на эту победу, Apple все еще сталкивается с отдельным коллективным иском по поводу бесплатного уровня iCloud и ограничений на резервное копирование iPhone. Это дело ведет юридическая фирма Hagens Berman, известная другими крупными исками против Apple, в том числе мировым соглашением на 560 миллионов долларов по поводу цен на электронные книги.