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Опубликовано 07 декабря 2024, 18:21
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Групповой иск против Apple и её iCloud не возымел успеха. Радуйтесь 5 гигабайтам

Отказ в групповом иске по делу о хранении данных в iCloud
Апелляционный суд Девятого округа США отклонил давнюю попытку подать иск против Apple в связи с политикой хранения данных в iCloud. Истцы утверждали, что управлять данными в рамках бесплатного лимита iCloud на 5 ГБ, установленного Apple, практически невозможно.
Групповой иск против Apple и её iCloud не возымел успеха. Радуйтесь 5 гигабайтам
© Ferra

Однако суд постановил, что Apple не давала никаких «неисполнимых обещаний». Суд также не нашел доказательств того, что управление данными в пределах бесплатного лимита было недостижимым.

Изначально дело было прекращено окружным судом в 2022 году, и истцам было предоставлено три шанса внести изменения в свои претензии. После неоднократных неудач в решении вопросов апелляционный суд подтвердил отказ.

Несмотря на эту победу, Apple все еще сталкивается с отдельным коллективным иском по поводу бесплатного уровня iCloud и ограничений на резервное копирование iPhone. Это дело ведет юридическая фирма Hagens Berman, известная другими крупными исками против Apple, в том числе мировым соглашением на 560 миллионов долларов по поводу цен на электронные книги.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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