Групповые звонки в WhatsApp теперь поддерживают до 1024 участников

Опубликовано 24 мая 2025, 15:001 мин.
Групповые звонки в WhatsApp теперь поддерживают до 1024 участниковГруппы любого размера
WhatsApp расширяет свою функцию групповых звонков. Раньше эта возможность была доступна только для больших групп от 32 до 256 человек. Теперь можно создать аудиочат даже в маленьких группах и в очень больших — до 1024 участников.
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В отличие от обычных групповых звонков, аудиочаты не звонят всем участникам сразу, а работают как «открытые комнаты» — можно подключиться и выйти в любой момент. При этом интерфейс не занимает весь экран, и вы можете продолжать читать сообщения и получать уведомления во время разговора.
Эта функция появилась в 2023 году и теперь стала доступна шире.