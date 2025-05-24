Групповые звонки в WhatsApp теперь поддерживают до 1024 участников

В отличие от обычных групповых звонков, аудиочаты не звонят всем участникам сразу, а работают как «открытые комнаты» — можно подключиться и выйти в любой момент. При этом интерфейс не занимает весь экран, и вы можете продолжать читать сообщения и получать уведомления во время разговора.

Эта функция появилась в 2023 году и теперь стала доступна шире.