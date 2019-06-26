Gucci разрешил примерить свои кроссовки виртуально

Новшество доступно только в приложении Gucci для iOS. При помощи инструментов дополненной реальности можно примерить кроссовки из коллекции Ace. Для это необходимо просто выбрать модель обуви и направить камеру смартфона на ноги. На экране вы увидите результат.

Правда, работать это будет только при подключении к интернету. Дело в том, что приложение связано с сайтом Gucci, чтобы после примерки пользователи могли сразу купить кроссовки.

Стартап Wannaby в прошлом году уже представил приложение для примерки обуви в дополненной реальности. Оно до сих пор доступно в App Store.