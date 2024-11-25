HarmonyOS Huawei дойдет до наличия 100 000 приложений за полгода-год

В настоящее время HarmonyOS содержит более 15 000 приложений, что «достаточно для удовлетворения основных потребительских нужд», пишут СМИ. Однако председатель совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь подчеркнул необходимость создания «более персонализированных и высококачественных приложений» для развития платформы. Выступая на конференции, Сюй заявил: «100 000 приложений — это рубеж… ключевая цель на ближайшие шесть-двенадцать месяцев».

HarmonyOS, запущенная в 2019 году после торговых ограничений США, которые закрыли доступ к Android от Google, стала центральным элементом стратегии Huawei. Компания призывает разработчиков, государственные учреждения и предприятия «принять систему» и внести свой вклад в её развитие.