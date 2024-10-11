HBO назвала создателем биткоина не того человека

Документальный фильм представляет косвенные доказательства, связывающие Тодда с Сатоши Накамото, но Тодд отверг их как безосновательные спекуляции, подобные теориям заговора, таким как «плоская Земля». Он утверждает, что поднятая тема и выводы HBO являются скорее маркетинговым ходом для привлечения внимания к фильму.

Отрицание Тодда поднимает дальнейшие вопросы о настоящей личности Сатоши Накамото, фигуры, окутанной тайной с момента создания биткоина. Выводы документального фильма вызвали дебаты в сообществе — многие остаются скептически настроенными по отношению к представленным доказательствам.

А как считаете вы?