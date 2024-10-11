HBO назвала создателем биткоина не того человека

Опубликовано 11 октября 2024, 14:151 мин.
HBO назвала создателем биткоина не того человекаОн отрицает свою причастность
Новый документальный фильм HBO вызвал споры. Фильм утверждал, что Питер Тодд, известный разработчик, является тем самым Сатоши Накамото, создателем биткоина. Однако сам Тодд решительно отрицает эти утверждения.
Документальный фильм представляет косвенные доказательства, связывающие Тодда с Сатоши Накамото, но Тодд отверг их как безосновательные спекуляции, подобные теориям заговора, таким как «плоская Земля». Он утверждает, что поднятая тема и выводы HBO являются скорее маркетинговым ходом для привлечения внимания к фильму.
Отрицание Тодда поднимает дальнейшие вопросы о настоящей личности Сатоши Накамото, фигуры, окутанной тайной с момента создания биткоина. Выводы документального фильма вызвали дебаты в сообществе — многие остаются скептически настроенными по отношению к представленным доказательствам.
А как считаете вы?