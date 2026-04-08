Higgsfield предложила людям самим выбрать, какой сериал ИИ поможет снимать

08 апреля 2026
Higgsfield предложила людям самим выбрать, какой сериал ИИ поможет сниматьЕсть трейлеры
Higgsfield начал создавать пилотные выпуски сериалов с помощью ИИ, а зрители решают, какие из них станут полными сезонами.
Первый пилот уже вышел — это сериал-фантастика «[Арена Ноль](https://higgsfield.ai/original-series/arena-zero/episode-1» (Arena Zero). Его сняла команда из четырёх человек, которые сгенерировали с помощью ИИ более 5000 изображений для персонажей и декораций. Всего представлено несколько идей. Любой желающий может посмотреть короткие “пилоты” и проголосовать за те, которые заслуживают продолжения.
Кроме того, Higgsfield предлагает блогерам и знаменитостям особые правила: они смогут разрешать использовать свои цифровые образы за плату и при этом сохранять над ними контроль.