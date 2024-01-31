Honda предложил улучшить Android Auto для некоторых «старых» автомобилей

Опубликовано 31 января 2024, 18:00
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Honda предложил улучшить Android Auto для некоторых «старых» автомобилей2018-2022 года
Honda объявила о своем намерении предложить беспроводное обновление CarPlay и Android Auto для некоторых моделей Accord 2018−2022 годов. Обновление программного обеспечения, которое можно будет приобрести у любого официального дилера Honda, будет стоить около 112 долларов.
Модернизация является частью «более широких усилий Honda по устойчивому развитию». Обновление программного обеспечения позволит использовать беспроводные технологии CarPlay и Android Auto примерно на 631 000 моделей Accord указанных годов выпуска.
Обновление доступно для комплектаций Accord тех лет, которые изначально оснащались только проводными Apple CarPlay и Android Auto.
Автопроизводитель не уточнил точную стоимость работ по модернизации, но ожидается, что она будет зависеть от дилера и объема работ.
Водители Honda Accord, заинтересованные в беспроводном обновлении CarPlay, могут посетить сайт Honda DreamShop, чтобы узнать больше и записаться на прием к местному дилеру.