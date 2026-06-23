HONOR: более половины россиян не против «оживить» родственников с помощью ИИ

Большинство опрошенных слышали о технологиях, позволяющих «оживлять» старые снимки. И больше половины (почти три четверти) готовы пользоваться такой функцией, если она будет встроена в телефон.

Отношение к самой идее ИИ-оживления разделилось: 27,6% считают это замечательным, 29,9% видят в этом способ освежить память, а 10,3% называют такую практику негуманной. Остальные заняли «осторожную» или «нейтральную» позицию.