HONOR: более половины россиян не против «оживить» родственников с помощью ИИ

Опубликовано 23 июня 2026, 14:251 мин.
HONOR: более половины россиян не против «оживить» родственников с помощью ИИЧто думают граждане страны
HONOR провела опрос среди россиян и выяснила их отношение к ИИ в вопросе ушедших близких. Оказалось, что две трети россиян хранят много семейных фото в смартфонах, но сожалеют, что мало снимали важные моменты. Ещё больше людей (65,9%) жалеют об отсутствии видео с покойными родственниками. Интереснее дела обстоят касаемо «оживления» фото умерших родственников с помощью ИИ.
© HONOR
Большинство опрошенных слышали о технологиях, позволяющих «оживлять» старые снимки. И больше половины (почти три четверти) готовы пользоваться такой функцией, если она будет встроена в телефон.
Отношение к самой идее ИИ-оживления разделилось: 27,6% считают это замечательным, 29,9% видят в этом способ освежить память, а 10,3% называют такую практику негуманной. Остальные заняли «осторожную» или «нейтральную» позицию.
В HONOR на фоне опроса напомнили, что в смартфонах линейки HONOR 600 есть инструмент для вышеописанных целей — «Фото в видео 2.0». Он-то и позволяет анимировать любые фото прямо в галерее и создавать ролики, объединяя людей с разных снимков.
Источник:HONOR
Автор:Максим Многословный
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