Honor представит мощного ИИ-агента на выставке MWC 2025

В отличие от обычных умных помощников, ИИ-агент Honor будет справляться со сложными задачами, принимать самостоятельные решения и работать на разных платформах ИИ.

В апреле 2025 года Honor также запустит свою технологию AI Deepfake Detection по всему миру. Впервые представленный на выставке IFA 2024, этот инструмент использует машинное обучение для обнаружения манипуляций с аудио и видео, помогая бороться с дезинформацией, особенно в таких отраслях, как финансы и кибербезопасность.