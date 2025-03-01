Honor представит мощного ИИ-агента на выставке MWC 2025

Опубликовано 01 марта 2025, 00:451 мин.
Honor представит мощного ИИ-агента на выставке MWC 2025Ждём
Honor наращивает свои усилия в области искусственного интеллекта, готовив важный анонс на выставке MWC 2025 в Барселоне. Компания, пишут СМИ, представит усовершенствованный ИИ-агент 2 марта.
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В отличие от обычных умных помощников, ИИ-агент Honor будет справляться со сложными задачами, принимать самостоятельные решения и работать на разных платформах ИИ.
В апреле 2025 года Honor также запустит свою технологию AI Deepfake Detection по всему миру. Впервые представленный на выставке IFA 2024, этот инструмент использует машинное обучение для обнаружения манипуляций с аудио и видео, помогая бороться с дезинформацией, особенно в таких отраслях, как финансы и кибербезопасность.