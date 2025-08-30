Huawei строит сеть центров обработки данных по всей стране, называя её «черноземом вычислительной мощности». Основные хабы расположены в Гуйань, Уланкабе, Хоркине и Уху. В Гуйане работает система CloudMatrix 384, объединяющая 384 процессора Ascend NPU и 192 CPU Kunpeng. Она способна выдавать 300 PFlops производительности и одновременно обучать более 1 300 больших моделей.

Сеть из 432 суперузлов формирует кластер из 160 000 карт, который работает без серьёзных сбоев более двух лет. Хабы в Гуйане и Уланкабе уже поддерживают более 1 000 ИИ-приложений в финансовой сфере.