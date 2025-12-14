Huawei: Google способная использовать идеи HarmonyOS при создании Android PC

По его словам, выход Google на рынок собственных компьютерных операционных систем выглядит «вдохновлённым» подходом Huawei. Компания отмечает, что «именно она одной из первых» создала независимую операционную систему для ПК, и теперь другие крупные игроки, «возможно, идут по тому же пути».

Он добавил, что не знает наверняка, будет ли Google напрямую опираться на решения Huawei, но считает это вполне вероятным.

Чжу также затронул тему сенсорных экранов. Он напомнил, что Apple только планирует добавить поддержку сенсорных дисплеев в MacBook, тогда как Huawei "использует эту технологию уже много лет". Ещё во времена Windows компания, мол, активно внедряла сенсорное управление, а в компьютерах на HarmonyOS оно стало «базовой» функцией.