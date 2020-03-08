Huawei нашла способ улучшить собственную замену магазину приложений Google

Первые 12 месяцев разработчики приложений всех категорий, кроме игровой, будут получать каждую копейку с продаж в Huawei AppGallery. Затем, с 13-го по 24-й месяц, Huawei будет предоставлять авторам образовательных приложений 90% дохода, а создателям других программ — 85%. Что касается игр, то их разработчики первые два года будут получать 85% дохода.

Стоит отметить, что льготная программа распространяется только на деньги, заработанные за пределами материкового Китая.