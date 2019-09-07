Huawei нашла замену запрещённому для неё Gmail

Об этом узнали журналисты Bloomberg. ProtonMail ещё не согласился на партнёрство, но если сервис всё-таки даст добро, то почтового клиента начнут либо предустанавливать на новые смартфоны Huawei, либо он появится в списке предложенных в магазине приложений AppGallery..

Сообщается, что решение ProtonMail зависит от гарантий Huawei по обеспечению безопасности и конфиденциальности своих пользователей.

«Huawei рассматривают нас как альтернативу Google», — уточнил гендиректор ProtonMail.

Сервис называют защищённым потому, что письма в нём шифруются сквозным алгоритмом. Третьи лица никак не могут изучить их содержимое.

Напомним, скоро должен выйти смартфон Huawei Mate 30, и источники сообщают, что на нём уже не будет сервисов Google.