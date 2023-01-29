Huawei объяснила разницу между собственной HarmonyOS, Android и iOS

Huawei объяснила разницу между собственной HarmonyOS, Android и iOSОна действительно есть
Многие называли фирменную систему Huawei HarmonyOS клоном Android. Кто-то даже говорил, что её интерфейс похож на iOS. Компания не устаёт объяснять, чем же уникален её продукт.
Фото: Unsplash
Huawei перечислила основные отличия своей мобильной операционной системы от Android и iOS. Информацию она разместила на стенде в одном из магазинов. Фото этого стенда попало в сеть.
iOS — это операционная система с закрытым исходным кодом. Одной из лучших сторон ОС является её экосистема. Однако пользователь не имеет полной свободы и не может изменить системные настройки так, как может быть нужно. У Android как у операционной системы с открытым исходным кодом есть общие проблемы безопасности. Существует также проблема неконтролируемого качества программного обеспечения.
Что касается HarmonyOS, то её можно запускать на устройствах с низкими аппаратными характеристиками. Это означает, что, например, наушники и смарт-часы , могут без проблем работать с HarmonyOS. Кроме того, они могут подключаться к другим устройствам на этой ОС одним касанием. Если говорить о недостатках, то поскольку HarmonyOS — новая, с ней работает пока слишком мало разработчиков.