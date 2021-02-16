Huawei объявила скидки на покупки в фирменном магазине приложений

Акция действует с 9 февраля по 11 марта 2021 года. Из пресс-релиза компании следует, что некоторые бонусы доступны только при покупке определённых устройств: смартфонов Huawei P40 lite и Huawei P smart 2021, планшетов Huawei MatePad Pro и Huawei MatePad.

Владельцы новых аппаратов получат специальные пакеты с купонами от магазина приложений AppGallery на встроенные покупки в мобильных играх. Один пакет включает в себя 12 купонов стоимостью 8280 рублей.

Также пользователи, которые купили новые устройства в период с 9 февраля по 11 марта, могут обновить интерфейс со скидками до 50% и получить бесплатный доступ к 12 книгам в «Huawei Книги».

Помимо этого, все пользователи, которые присоединятся к «Huawei Видео» в сроки проведения акции получат бесплатный пробный период VIP+ на 30 дней. Ещё пользователи смарт-часов смогут найти в приложении «Здоровье» фирменные циферблаты со скидками до 90%.