Huawei открыла бета-тест HarmonyOS 6.0, но для ограниченного числа устройств

На данный момент в бета-версии могут принять участие следующие устройства:

Huawei MatePad Pro 11 (2024)

Huawei MatePad Pro 13,2 (2025)

Huawei Mate 70 и Mate 70 Pro

Huawei Mate 60 и Mate 60 Pro

Huawei Mate X5

Huawei обещает добавить больше устройств в ближайшее время. Перед установкой убедитесь, что у вас установлена нужная версия прошивки и достаточно свободного места. Также рекомендуется сделать резервную копию данных — при обновлении некоторые приложения и данные могут быть удалены.

В HarmonyOS 6.0 разработчики улучшили безопасность, умные функции, плавность работы и взаимодействие между устройствами.

Ожидается, что стабильная версия HarmonyOS 6.0 выйдет в третьем или четвёртом квартале 2025 года.