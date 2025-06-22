Huawei открыла бета-тест HarmonyOS 6.0, но для ограниченного числа устройств

Опубликовано 22 июня 2025, 07:301 мин.
Huawei открыла бета-тест HarmonyOS 6.0, но для ограниченного числа устройствКакие устройства получат обновление первыми
Huawei запустила программу бета-тестирования новой версии своей операционной системы — HarmonyOS 6.0. Принять участие пока что могут владельцы определённых моделей устройств.
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На данный момент в бета-версии могут принять участие следующие устройства:
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Huawei MatePad Pro 11 (2024)
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Huawei MatePad Pro 13,2 (2025)
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Huawei Mate 70 и Mate 70 Pro
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Huawei Mate 60 и Mate 60 Pro
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Huawei Mate X5
Huawei обещает добавить больше устройств в ближайшее время. Перед установкой убедитесь, что у вас установлена нужная версия прошивки и достаточно свободного места. Также рекомендуется сделать резервную копию данных — при обновлении некоторые приложения и данные могут быть удалены.
В HarmonyOS 6.0 разработчики улучшили безопасность, умные функции, плавность работы и взаимодействие между устройствами.
Ожидается, что стабильная версия HarmonyOS 6.0 выйдет в третьем или четвёртом квартале 2025 года.