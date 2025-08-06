Huawei открыла свой ИИ-инструмент CANN на фоне возвращения Nvidia в Китай

5 августа в Пекине прошёл саммит по развитию вычислительной отрасли Ascend, где Huawei официально сообщила об открытии доступа к CANN. По словам председателя компании Эрика Сю, это позволит ускорить развитие ИИ и сделать платформу Ascend более удобной.

Huawei также активно работает над созданием открытой экосистемы вокруг чипов Ascend. Компания ведёт переговоры с ведущими китайскими конторами, занимающимися ИИ, научными учреждениями и деловыми партнёрами. Это может усилить конкуренцию с Nvidia, особенно в условиях, когда запуск чипа H20 в Китае по причине ограничений США.

CANN — это архитектура, которая используется в ИИ-сценариях и позволяет эффективнее задействовать вычислительные ресурсы. Теперь разработчики смогут свободно использовать, изменять и улучшать её под свои задачи.