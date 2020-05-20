Huawei показала свою замену Google Поиску

Ранее это приложение называли Huawei Search. Однако после окончания бета-тестирования его переименовали в Petal Search. Теперь его стабильную версию можно скачать в маркетплейсе-альтернативе Google Play от Huawei. В приложении можно искать прогноз погоды, новости и другую информацию, музыку, видео, бронировать номера в отелях.

Кроме собственно поиска, Petal Search предлагает удобную навигацию по другим приложениям. Их можно скачивать прямо в поисковике. При этом, как отмечается, в поиске доступны приложения от сторонних разработчиков.

Создатели Petal Search обещают постоянно улучшать приложение и добавлять в него всё новые функции.