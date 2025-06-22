Приложения
Опубликовано 22 июня 2025, 06:45
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Huawei представила свою обновлённую ИИ-модель Pangu 5.5

Для текста, изображений и науки
20 июня Huawei Cloud официально запустила новое поколение своего ИИ — Pangu Big Model 5.5. Это обновлённая версия мощной языковой модели компании, способная решать самые разные задачи — от анализа текста до научных расчётов.
Huawei представила свою обновлённую ИИ-модель Pangu 5.5

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В версии 5.5 улучшены пять ключевых направлений: обработка текста (NLP), компьютерное зрение, мультимодальность, прогнозирование и научные вычисления.

Модель быстрее и точнее отвечает на вопросы, умеет рассуждать, решать задачи по математике и использовать иные инструменты. Она думает быстрее на простые темы и глубже — на сложные. Производительность выросла в 8 раз: за 5 минут модель может решить сложные цепочки вопросов и написать доклад на 10 000 слов.

Huawei создала крупнейшую в отрасли модель с 30 миллиардами параметров. Она подходит даже для сложных задач в промышленности — от добычи нефти до транспорта. Модель помогает точнее предсказывать, например, погодные катастрофы, снижая ошибки в расчётах.

Pangu может создавать цифровую среду для обучения автопилотов и роботов без дорогостоящих испытаний на дорогах.

Новая система улучшает точность предсказаний и универсальность в разных сферах — от логистики до медицины.

Правда, её распространение может быть сильно ограничено из-за санкций США.