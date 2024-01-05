Huawei представит HarmonyOS NEXT без поддержки Android-приложения 18 января

Согласно предыдущим заявлениям генерального директора Huawei Ричарда Ю, предварительная версия HarmonyOS NEXT будет выпущена для всех разработчиков в первом квартале этого года. Новая система будет базироваться на полностью саморазвивающейся основе, отказавшись от традиционного AOSP (Android Open Source Project). Она будет поддерживать только ядро HarmonyOS и приложения HarmonyOS.

Блогер, протестировавший HarmonyOS NEXT, сообщил, что система больше не поддерживает приложения Android. При открытии APK-файла Android появляется сообщение «Невозможно открыть этот файл».

В настоящее время более 400 компаний начали разработку собственных приложений для HarmonyOS, охватывающих широкий спектр категорий, включая навигацию, новости, инструменты, путешествия, финансы, образ жизни, еду и игры.