Huawei раскрыла преимущества «быстрых» приложений перед требующими установки

С точки зрения разработки такие приложения низкозатратны. А удобство для пользователей заключается в отсутствии необходимости установки. Благодаря этому приложения не занимают много места на смартфоне. Например, обычная программа требует 64 МБ, а «быстрая» — 2 МБ. Кроме того, такие приложения всегда доступны в наиболее актуальной версии.

Запускать их можно из магазина AppGallery, Quick App Center, по ссылкам и даже из другого «быстрого» приложения (Quick App). Можно также вынести иконки на главный экран. Среди «быстрых» приложений могут быть и игры.

Huawei рассказывала об этом на конференции разработчиков, конечно, для того, чтобы привлечь как можно больше создателей приложений, которые потом компания сможет предлагать через свои каналы дистрибуции. С недавних пор магазин приложений Huawei AppGallery получил функцию Quick App.