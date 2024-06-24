Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS NEXT. Доступ есть лишь у 3000 человек

Для HarmonyOS NEXT прогнозируют 30-процентный рост общей производительности устройств и 20-процентное снижение энергопотребления. Новая итерация обещает единую экосистему для "различных устройств и сценариев".

В настоящее время бета-программа открыта для разработчиков и избранных пользователей и ограничена 3 000 участников. В число устройств, на которые распространяется программа, входят несколько флагманских моделей, таких как HUAWEI серии Mate 60, Mate X5 и MatePad Pro 13.2".

Участники должны пройти строгий процесс подачи заявки, включающий соглашения о конфиденциальности. Huawei советует пользователям быть готовыми к возможной несовместимости с существующими приложениями и проблемам переноса данных.

Для заинтересованных лиц период регистрации продлится до 28 июня, а уведомления об одобрении ожидаются в период с 24 июня по 9 июля.