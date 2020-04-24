Huawei выпустила свою замену картам Google

В прошлом году Huawei потеряла возможность устанавливать на свои смартфоны сервисы Google (GMS). С тех пор компания пытается предложить свою альтернативу различным приложениям из указанного пакета. Теперь настал черёд для аналога Google Maps — Here WeGo Maps.

Приложение предлагает офлайн-карты, а также различные опции, в том числе построение маршрутов. Сервис работает более чем в 100 странах и охватывает свыше 1300 городов.

Напомним, в мае прошлого года китайская Huawei оказалась в «чёрном списке» министерства торговли США, поэтому не может в полной мере вести бизнес с американскими компаниями.