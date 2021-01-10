Huawei выпустит магазин приложений и фирменный браузер в версии для компьютеров

Портал Huawei Central пишет, что Huawei запустит магазин приложений, Huawei Browser, Huawei Mobile Services (HMS), Huawei Cloud и другие сервисы в в версии для компьютеров.

Вполне вероятно, что эти приложения появятся на новых ноутбуках Huawei. Причём уже в скором времени. Ожидается, что Huawei AppGallery для ПК облегчит установку приложений и поможет компании построить собственный рынок приложений для компьютеров. Кроме того, мера обеспечит бесперебойную работу экосистемы устройств Huawei, в число которых входят смартфоны и компьютеры.

Напомним, AppGallery и другие сервисы Huawei начала активно развивать после того, как министерство торговли США внесло компанию в «чёрный список» и отрезало ей доступ к Google-сервисам.