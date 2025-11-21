Huawei выпустит ОС для государственных и корпоративных систем

Опубликовано 21 ноября 2025, 14:151 мин.
Huawei выпустит ОС для государственных и корпоративных системHarmonyOS Enterprise Edition
Huawei провела конференцию HarmonyOS Office New Product Technology Communication и представила новую корпоративную версию своей операционной системы — HarmonyOS Enterprise Edition. Как сообщил президент подразделения планшетов и ПК Huawei Чжу Дундун, система скоро станет доступна в рамках бета-тестирования.
© Huawei
HarmonyOS Enterprise Edition создана на базе HarmonyOS 6. Новая версия ориентирована на «безопасность и удобство работы в компаниях».
Одной из главных функций стал двойной рабочий стол — пользователь может переключаться между личной и корпоративной зонами простым жестом. Данные компании при этом физически изолированы.
В систему встроены ИИ-возможности, включая бизнес-версию голосового помощника Celia. Она может открывать приложения, помогать сотрудникам быстрее решать рабочие вопросы и т. д.
По данным Huawei, более 30 крупных компаний из сфер строительства, образования, финансов, энергетики и розничной торговли уже подключились к её коммерческой платформе.