Huawei выпустит ОС для государственных и корпоративных систем

HarmonyOS Enterprise Edition создана на базе HarmonyOS 6. Новая версия ориентирована на «безопасность и удобство работы в компаниях».

Одной из главных функций стал двойной рабочий стол — пользователь может переключаться между личной и корпоративной зонами простым жестом. Данные компании при этом физически изолированы.

В систему встроены ИИ-возможности, включая бизнес-версию голосового помощника Celia. Она может открывать приложения, помогать сотрудникам быстрее решать рабочие вопросы и т. д.

По данным Huawei, более 30 крупных компаний из сфер строительства, образования, финансов, энергетики и розничной торговли уже подключились к её коммерческой платформе.