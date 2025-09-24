Huawei запатентовала ИИ, способный предугадывать потребности пользователей

Согласно описанию, встроенный ИИ сможет анализировать поведение и привычки пользователя, а затем автоматически предлагать решения и ответы на вопросы, даже если они заданы кратко.

Пока неизвестно, будет ли Huawei внедрять эту технологию в свои смартфоны, планшеты или ПК. Патент лишь показывает, что компания «застолбила» идею за собой.