Опубликовано 21 ноября 2025, 20:30
Huawei запустила приложение для передачи файлов с iOS на свою ОС

Huawei представила приложение, которое позволяет пользователям iPhone и iPad передавать файлы на устройства с HarmonyOS 6 и выше.
© Huawei

Приложение доступно в App Store и предлагает следующие функции:

  • Поиск Huawei-гаджетов с HarmonyOS 6 на iPhone и iPad.

  • Пересылка контактов, фотографий, видео и других файлов.

  • Отображение модели и возможность задать аватар приложения.

  • Просмотр отправленных и полученных данных.

  • Инструкции по использованию и возможность отправить отзыв.

Приложение поддерживает передачу данных между iOS, iPadOS и macOS, но работает только с устройствами на HarmonyOS 6 в Китае.

