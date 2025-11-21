Huawei запустила приложение для передачи файлов с iOS на свою ОС

Опубликовано 21 ноября 2025, 20:301 мин.
Huawei запустила приложение для передачи файлов с iOS на свою ОСБыстро и легко
Huawei представила приложение, которое позволяет пользователям iPhone и iPad передавать файлы на устройства с HarmonyOS 6 и выше.
© Huawei
Приложение доступно в App Store и предлагает следующие функции:
-
Поиск Huawei-гаджетов с HarmonyOS 6 на iPhone и iPad.
-
Пересылка контактов, фотографий, видео и других файлов.
-
Отображение модели и возможность задать аватар приложения.
-
Просмотр отправленных и полученных данных.
-
Инструкции по использованию и возможность отправить отзыв.
Приложение поддерживает передачу данных между iOS, iPadOS и macOS, но работает только с устройствами на HarmonyOS 6 в Китае.