Huawei запустила приложение для передачи файлов с iOS на свою ОС

Приложение доступно в App Store и предлагает следующие функции:

Поиск Huawei-гаджетов с HarmonyOS 6 на iPhone и iPad.

Пересылка контактов, фотографий, видео и других файлов.

Отображение модели и возможность задать аватар приложения.

Просмотр отправленных и полученных данных.

Инструкции по использованию и возможность отправить отзыв.

Приложение поддерживает передачу данных между iOS, iPadOS и macOS, но работает только с устройствами на HarmonyOS 6 в Китае.