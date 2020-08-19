Huawei запустила в России «аналог» Google Поиска

На этапе бета-тестирования сервис даже назывался аналогично — Huawei Search. Но потом его переименовали.

Petal Search можно найти в фирменном магазине приложений Huawei App Gallery. Полноценным поисковиком Petal Search назвать нельзя. В России он интегрирован с Яндексом. Именно там он будет искать информацию по запросам в вебе. Приложение Huawei также может осуществлять поиск по приложениям. То есть это универсальный солдат.

На главном экране Petal Search уже расположены ярлыки для Instagram, Avito, Чат рулетки и др. Сверху расположена поисковая строка. В приложении также есть своя история поиска.