Huawei запустила в России свою альтернативу Skype

Чтобы запустить сервис, нужно войти в систему с помощью Huawei ID, выбрать контакт, у которого тоже есть устройство с поддержкой MeeTime, и нажать кнопку видеозвонка. Скоро станет доступна и функция видеоконференций.

Особенностями MeeTime называют поддержку высокого разрешения 1080р и способность в реальном времени компенсировать потерю качества видео. В приложение также встроены алгоритмы распознавания лиц и коррекции видео. Если в комнате слишком темно, пользователь может включить виртуальное освещение. Сервис использует сквозное шифрование по умолчанию.

Сейчас MeeTime доступен на смартфонах Huawei nova 8, P30, P30 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro+, nova 5T, планшетах MatePad Pro 12,6, MatePad 11, MatePad Pro 10,8 (2021), MatePad M6, MatePad Pro 1,8 (2019) и смарт-экранах Vision S.