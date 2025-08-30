Huawei заявила о победе над санкциями США благодаря ИИ

Цзинвэнь отметил, что Huawei добилась значительных успехов на пути технологической независимости. Компания активно развивает собственные чипы, облачные сервисы, операционные системы и ИИ-технологии. Huawei создала экосистему, полностью независимую от США, сказал он.

Особое внимание Цзинвэнь уделил системе xDeepServe для больших языковых моделей. Она построена без трансформеров и может делиться на небольшие блоки, формируя гибкую нейросетевую архитектуру для рынка.

Huawei также планирует сделать свои программные инструменты с открытым исходным кодом.