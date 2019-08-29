Hyundai запустит в России приложение для дистанционной подписки на автомобили

Приложение называется Hyundai Mobility. По заявлению компании, оно станет единственным подобным продуктом на российском рынке.

В приложении пользователям будут доступны три варианта подписки:

City – от часа до 24 часов;

Country – от 1 дня до 1 месяца;

Freedom – от 1 месяца до года (сумма платежа включает также страховку и техническое обслуживание автомобиля).

Оформить же её можно будет «в несколько кликов». Однако для начала пользователю необходимо зарегистрироваться в приложении по номеру телефона и подтвердить личность при помощи фото с паспортом. Также нужно указать паспортные данные и водительское удостоверение. По подписке будут доступны автомобили Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1.

Федеральное покрытие подписочного сервиса будет установлено, благодаря широкой сети дилеров, работающих с парком автомобилей Hyundai. Клиенты смогут возвращать автомобиль в любой дилерский центр, вне зависимости от того, где была взята машина. В следующем году появится возможность оставлять автомобиль в разных регионах страны.

Запуск Hyundai Mobility запланирован на октябрь 2019 года. Стоимость подписки пока не раскрывается.