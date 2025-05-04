И Альтман и Маск создают суперприложение «для всего», но у китайцев оно уже есть

Пользователи сканируют глаза с помощью устройств-«сфер», получая токены Worldcoin и уникальный цифровой идентификатор World ID. Это, по словам Альтмана, поможет отличать людей от ботов в эпоху ИИ и даже поддерживать универсальный базовый доход в будущем. World также готовит дебетовую карту с Visa для транзакций с токенами.

Маск, в свою очередь, трансформирует X (бывший Twitter) в центр финансов и общения, планируя запустить платежные функции в партнерстве с Visa. Его цель — решить проблему ботов и создать платформу для «всей финансовой жизни» пользователей. Оба проекта используют биометрию и ИИ для верификации, но Альтман делает ставку на криптовалюту, а Маск — на интеграцию сервисов.

Гонка за суперприложение отражает амбиции Кремниевой долины создать аналог китайского WeChat, объединяющий все цифровые потребности.