И бесплатные и премиум-пользователи Spotify получат новые функции

Для премиум-пользователей Spotify улучшил очередь воспроизведения. Новый дизайн упрощает управление треками, есть кнопки включения случайного воспроизведения, повтора и таймера сна. Также появилась функция Smart Shuffle, которая добавляет в плейлисты похожие песни, сохраняя их порядок. Spotify также тестирует новую функцию, которая удаляет песню из ваших рекомендаций на месяц.

Бесплатные пользователи получат доступ к инструментам создания плейлистов. Теперь они смогут добавлять обложки и описания, чтобы делиться своими подборками с друзьями. Кроме того, все пользователи смогут использовать функцию поиска по текстам песен, что упрощает нахождение любимых треков.