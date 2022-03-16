"И ты, Брут?": в Instagram появятся NFT-токены

Приложения
Сегодня в 11:55
1 мин.
"И ты, Брут?": в Instagram появятся NFT-токеныХотя, это было ожидаемо
Марк Цукерберг заявил, что Meta добавит NFT-токены в Instagram. Хотя он не описал, как именно это будет выглядеть, однако во время сессии на South By Southwest он сказал, что "в течение следующих нескольких месяцев, будет возможно перенести некоторые из ваших NFT”.
В прошлом году руководитель Instagram Адам Моссери сказал, что команда "активно изучает NFT", но не сделал никаких фактических заявлений. В январе стало известно, что команды Facebook и Instagram работают над интеграцией NFT. В отчете говорилось о продолжении работы над функциями, позволяющими использовать NFT в качестве аватарки профиля.
Ранее Цукерберг сообщал о том, что ваш аватар можно будет превратить в NFT и использовать "между разными площадками". Правда, он отметил, что "нужно проработать кучу технических моментов, прежде чем это действительно станет беспрепятственным".
Источник: The Verge