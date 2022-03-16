"И ты, Брут?": в Instagram появятся NFT-токены

В прошлом году руководитель Instagram Адам Моссери сказал, что команда "активно изучает NFT", но не сделал никаких фактических заявлений. В январе стало известно, что команды Facebook и Instagram работают над интеграцией NFT. В отчете говорилось о продолжении работы над функциями, позволяющими использовать NFT в качестве аватарки профиля.

Ранее Цукерберг сообщал о том, что ваш аватар можно будет превратить в NFT и использовать "между разными площадками". Правда, он отметил, что "нужно проработать кучу технических моментов, прежде чем это действительно станет беспрепятственным".