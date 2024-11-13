И уксус сладкий: гипервизоры VMware Fusion и Workstation сделали бесплатными

Компания Broadcom, владеющая VMware, подтвердила, что обе программы теперь доступны без подписки. Пользователи с коммерческими контрактами продолжат получать поддержку до окончания срока действия контракта, однако для новых бесплатных пользователей поддержка с билетами на устранение неполадок прекращена. Тем не менее, Broadcom планирует и дальше развивать продукт, регулярно выпуская обновления.

Химаншу Сингх, директор по маркетингу продуктов Broadcom, подчеркнул, что компания активно работает над улучшениями стабильности и удобства использования, с планами по добавлению новых функций.