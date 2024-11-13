И уксус сладкий: гипервизоры VMware Fusion и Workstation сделали бесплатными

Опубликовано 13 ноября 2024, 17:571 мин.
И уксус сладкий: гипервизоры VMware Fusion и Workstation сделали бесплатнымиДля всех пользователей
VMware объявила о значительном изменении политики: теперь её гипервизоры Fusion и Workstation для ПК полностью бесплатны для коммерческого, образовательного и личного использования. Это решение последовало за шагом в мае, когда VMware сделала Fusion Pro и Workstation Pro бесплатными для личного использования, включая студентов. Гипервизоры позволяют запускать виртуальные машины с Windows, Linux на macOS.
Компания Broadcom, владеющая VMware, подтвердила, что обе программы теперь доступны без подписки. Пользователи с коммерческими контрактами продолжат получать поддержку до окончания срока действия контракта, однако для новых бесплатных пользователей поддержка с билетами на устранение неполадок прекращена. Тем не менее, Broadcom планирует и дальше развивать продукт, регулярно выпуская обновления.
Химаншу Сингх, директор по маркетингу продуктов Broadcom, подчеркнул, что компания активно работает над улучшениями стабильности и удобства использования, с планами по добавлению новых функций.
Источник:bleepingcomputer
Автор:Максим Многословный
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