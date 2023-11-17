IBM не понравилось соседство с пронацистким контентом в Twitter

Скандал заставил IBM заявить о «нетерпимости к языку вражды и дискриминации» и приостановить размещение рекламы на платформе на время проведения тщательного расследования. Comcast, еще одна компания, замешанная в скандале, также проводит расследование.

В ответ на это X пообещала помечать такие сообщения как «чувствительные медиа», требуя от пользователей нажимать на предупреждение для просмотра контента, заявляя, что они больше не будут монетизироваться.

Этот скандал наносит удар по рекламному бизнесу X, и без того находящемуся в затруднительном положении, подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются платформы при размещении рекламы в соответствии с ценностями бренда.

Генеральный директор Линда Яккарино подчеркнула приверженность компании X борьбе с дискриминацией. Этот инцидент подчеркивает, что платформы должны принимать строгие меры по борьбе с разжиганием ненависти и неприемлемым контентом.