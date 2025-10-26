IBM запустила квантовый алгоритм на обычных процессорах AMD

Квантовые компьютеры используют кубиты для решения задач, которые обычным компьютерам потребовали бы тысячи лет. Вот только кубиты очень чувствительны к ошибкам, которые могут быстро разрушить вычисления. Алгоритм IBM помогает исправлять их в реальном времени.

Руководитель исследований IBM Джей Гамбетта отметил, что алгоритм работает на доступных и относительно недорогих FPGA-чипах AMD, а его реализация оказалась в 10 раз быстрее, чем требовалось для экспериментов. По его словам, технология готова к практическому применению.

IBM планирует создать полноценный квантовый компьютер Starling к 2029 году.