Идеально для списывания: энтузиаст объединил ChatGPT с обычным калькулятором

Опубликовано 22 сентября 2024, 08:151 мин.
Идеально для списывания: энтузиаст объединил ChatGPT с обычным калькуляторомTI-84
YouTube-блогер под ником ChromaLock продемонстрировал, как он превращает калькулятор TI-84 в устройство, способное подключаться к ChatGPT. В своем видео под названием «I Made The Ultimate Cheating Device» ChromaLock рассказывает, как он модифицировал калькулятор для подключения к интернету, что позволило ему задавать вопросы и получать ответы прямо на экране устройства.
© ChromaLock
Разработка включает в себя создание специальной печатной платы под названием «TI-32», в которую интегрирован микроконтроллер Seed Studio ESP32-C3 с поддержкой Wi-Fi. Хотя этот проект и не является коммерческим, для его повторения потребуется приобрести TI-84 и различные электронные компоненты.
Модифицированный калькулятор оснащен интерфейсом ChatGPT и несколькими другими инструментами, включая браузер программ для загрузки игр и текстовых шпаргалок.