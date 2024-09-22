Идеально для списывания: энтузиаст объединил ChatGPT с обычным калькулятором

Разработка включает в себя создание специальной печатной платы под названием «TI-32», в которую интегрирован микроконтроллер Seed Studio ESP32-C3 с поддержкой Wi-Fi. Хотя этот проект и не является коммерческим, для его повторения потребуется приобрести TI-84 и различные электронные компоненты.

Модифицированный калькулятор оснащен интерфейсом ChatGPT и несколькими другими инструментами, включая браузер программ для загрузки игр и текстовых шпаргалок.