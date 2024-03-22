iFixit оценили инструмент Apple для самостоятельного ремонта: он неоднозначный

iFixit признает полезность инструмента с некоторыми оговорками. Положительным моментом является то, что если инструмент обнаруживает проблему, то он может предоставить конкретную статью службы поддержки Apple, которая поможет вам в процессе ремонта. Однако отображаемая информация иногда может быть загадочной.

Например, он может просто указать, что обнаружена «неоригинальная деталь», не уточняя, действительно ли она неисправна. Это может быть связано с тем, что для гарантийного ремонта приоритет отдается проверке оригинальных деталей.

iFixit признаёт, что инструмент Apple отвечает основным требованиям законов о праве на ремонт, например, калифорнийского. Однако, по их мнению, Apple могла бы предложить более полную поддержку пользователей.

iFixit благодарит Apple за создание этого инструмента, рассматривая его как положительный шаг к расширению возможностей пользователей в ремонте. Они считают, что его полезность будет расти со временем.