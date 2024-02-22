Игровой движок Unigine удалили из российского реестра программ

Согласно документам, причиной исключения стало несоответствие программы современным требованиям. Unigine, в отличие от VK Nau Engine, позиционируется в первую очередь как решение для промышленности и тренажеров.

Включение в реестр Министерства цифрового развития дает ряд налоговых и иных льгот, в том числе возможность отсрочки от службы в армии для сотрудников. Ранее российские разработчики просили закрыть реестр для иностранных компаний, отмечая, что они переманивают персонал из отечественных организаций, в том числе для переезда за границу. Правообладателем Unigine SDK в России является ООО «Юниджайн», которое полностью принадлежит холдингу Unigine, зарегистрированному в Люксембурге.

Разработчики Unigine уже заявили, что не согласны с решением Министерства цифрового развития и считают его «технической ошибкой».