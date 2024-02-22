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Приложения
Опубликовано 22 февраля 2024, 16:30
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Игровой движок Unigine удалили из российского реестра программ

Технический сбой или более глубокие проблемы?
Unigine, единственный игровой движок в списке отечественного программного обеспечения Минцифры, неожиданно был исключен из реестра, пишет «Коммерсантъ». Разработчики же уверяют, что исключение — техническая ошибка. Но в документах в качестве основания, если верить изданию, приводится «мотивированное обращение» о несоответствиях требованиям.

Согласно документам, причиной исключения стало несоответствие программы современным требованиям. Unigine, в отличие от VK Nau Engine, позиционируется в первую очередь как решение для промышленности и тренажеров.

Включение в реестр Министерства цифрового развития дает ряд налоговых и иных льгот, в том числе возможность отсрочки от службы в армии для сотрудников. Ранее российские разработчики просили закрыть реестр для иностранных компаний, отмечая, что они переманивают персонал из отечественных организаций, в том числе для переезда за границу. Правообладателем Unigine SDK в России является ООО «Юниджайн», которое полностью принадлежит холдингу Unigine, зарегистрированному в Люксембурге.

Разработчики Unigine уже заявили, что не согласны с решением Министерства цифрового развития и считают его «технической ошибкой».

Источник:Коммерсантъ
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ПО
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#Россия
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#реестр
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#Минцифры