Игры составили свыше 80% всех платежей в RuStore

Через RuStore приложения и игры скачали уже более двух миллиардов раз

Общее количество загрузок приложений и игр через магазин RuStore достигло 2 миллиардов. С момента запуска платформы активность пользователей выросла почти в 30 раз. Сегодня в RuStore доступно около 100 тысяч приложений и игр от разработчиков из 70 стран.