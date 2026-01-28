Игры составили свыше 80% всех платежей в RuStore

Опубликовано 28 января 2026, 18:141 мин.
Игры составили свыше 80% всех платежей в RuStoreЧерез RuStore приложения и игры скачали уже более двух миллиардов раз
Общее количество загрузок приложений и игр через магазин RuStore достигло 2 миллиардов. С момента запуска платформы активность пользователей выросла почти в 30 раз. Сегодня в RuStore доступно около 100 тысяч приложений и игр от разработчиков из 70 стран.
© RuStore
Большинство пользователей находят нужные приложения через поиск внутри магазина или готовые подборки — по данным аналитики, около 80% аудитории. Особенно популярны игровые коллекции и регулярные разделы, например «Новинки недели».
В периоды специальных акций и игровых событий число покупок увеличивается вдвое, а средний чек становится выше на 30−50%. Среди лидеров по доходам — Tanks Blitz и VK Музыка.
Наибольшая активность пользователей зафиксирована в Московской области — на нее приходится 16% всех загрузок. В пятерку самых активных регионов также вошли Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская и Нижегородская области.