ИИ Adobe научился крутить и показывать с разных сторон 2D-изображения

Компания представила экспериментальные инструменты

Adobe представила ряд экспериментальных технологий, которые могут значительно упростить рабочий процесс графических дизайнеров и аудиоинженеров. Среди них — инструменты, позволяющие превращать эскизы в готовые проекты и даже вращать 2D-изображения так, как если бы они были 3D-объектами.