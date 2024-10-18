ИИ Adobe научился крутить и показывать с разных сторон 2D-изображения

ИИ Adobe научился крутить и показывать с разных сторон 2D-изображенияКомпания представила экспериментальные инструменты
«Project Turntable» позволяет пользователям без труда вращать векторные изображения без ущерба для их первоначального дизайна. Это устраняет необходимость ручной перерисовки, экономя драгоценное время дизайнеров. «Project Remix A Lot» оцифровывает нарисованные от руки эскизы и генерирует редактируемые цифровые изображения.
Плагин Adobe «Project Hi-Fi» использует ИИ для создания изображений на основе заданных пользователем «эталонов», предоставляя «более широкие возможности настройки по сравнению с существующими инструментами», пишут СМИ.
Для аудиоинженеров «Project Super Sonic» позволяет создавать образцы звуковых эффектов с помощью текстовых запросов или выделения объектов на видео.
Публичный выпуск этих экспериментальных функций, как отмечается, не гарантирован.
Ждём.