Приложения
Опубликовано 18 октября 2024, 20:19
1 мин.

ИИ Adobe научился крутить и показывать с разных сторон 2D-изображения

Компания представила экспериментальные инструменты
Adobe представила ряд экспериментальных технологий, которые могут значительно упростить рабочий процесс графических дизайнеров и аудиоинженеров. Среди них — инструменты, позволяющие превращать эскизы в готовые проекты и даже вращать 2D-изображения так, как если бы они были 3D-объектами.
ИИ Adobe научился крутить и показывать с разных сторон 2D-изображения
© Ferra

«Project Turntable» позволяет пользователям без труда вращать векторные изображения без ущерба для их первоначального дизайна. Это устраняет необходимость ручной перерисовки, экономя драгоценное время дизайнеров. «Project Remix A Lot» оцифровывает нарисованные от руки эскизы и генерирует редактируемые цифровые изображения.

ИИ Adobe научился крутить и показывать с разных сторон 2D-изображения

© Adobe

Плагин Adobe «Project Hi-Fi» использует ИИ для создания изображений на основе заданных пользователем «эталонов», предоставляя «более широкие возможности настройки по сравнению с существующими инструментами», пишут СМИ.

Для аудиоинженеров «Project Super Sonic» позволяет создавать образцы звуковых эффектов с помощью текстовых запросов или выделения объектов на видео.

Публичный выпуск этих экспериментальных функций, как отмечается, не гарантирован.

Ждём.