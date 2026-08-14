Внезапно, они начали воспринимать друг друга как «помеху» и саботировать коллег. Исследователи назвали это «войной за влияние». Агенты создавали вредоносный код, который сам размножался, и действовали всё агрессивнее.

При этом в некоторых случаях ИИ-агенты находили способ «договориться». Например, соглашались подчиниться победителю созданного ими же «турнира», даже если это противоречило первоначальному заданию. Иногда они писали сообщения с извинениями, удаляли свой вредоносный код и просили человека вмешаться.

Однако не все модели вели себя одинаково. Одна из версий (Sonnet 4.6) чаще всего продолжала конфликтовать, а другая (Mythos 5) в 98% случаев заключала перемирие.