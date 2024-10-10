ИИ Amazon начнет выбирать за людей, что им купить

Да, похоже на таргетированную рекламу, но тут ИИ. Пока что эти гиды доступны только на смартфонах, и их цель — сократить время на поиск перед покупкой, как отметил руководитель отдела персонализации Amazon Дэниел Ллойд.

Это лишь начало.

В разработке находятся более сложные системы, в том числе «агенты покупок», которые смогут автоматически добавлять товары в корзину, исходя из ваших предпочтений и бюджета. Тришул Чилимби, исполнительный директор Amazon по ИИ, подтвердил, что компания уже работает над прототипами.