ИИ, Android 17 и новые устройства: что ждать от Google I/O 2026

Опубликовано 16 апреля 2026, 06:16
ИИ, Android 17 и новые устройства: что ждать от Google I/O 2026Через месяц мероприятие
19 и 20 мая пройдёт ежегодная конференция Google I/O. Мероприятие состоится в Калифорнии, но многие выступления покажут в прямом эфире. Главная тема — искусственный интеллект. Что еще могут показать, рассказали СМИ.
Что могут показать:
Android 17 — дизайн, «фичи» и другие улучшения.
Aluminium OS — так называют «объединённую» платформу на основе ChromeOS и Android.
Gemini 4 — возможно, покажут новое поколение главного ИИ Google.
Veo — модель для создания видео по тексту.
Project Astra — универсальный ИИ-агент, способный управлять ПК пользователя.
Скорее всего, Google не будет показывать смартфоны Pixel 11 или часы Pixel Watch 5 — для этого есть отдельное мероприятие. А вот устройства с Android XR вполне могут появиться.
Хочется верить, что и в этом году будет хотя бы один сюрприз (по тиму прошлогодней системы 3D-видеосвязи Beam).