ИИ Anthropic Claude начал просить паспорт и селфи

Опубликовано 17 апреля 2026, 14:03
ИИ Anthropic Claude начал просить паспорт и селфиЗато нет контракта с военными США
В феврале у ChatGPT случился отток пользователей из-за контракта с Пентагоном. Люди ушли в чат‑бот Claude компании Anthropic. Зато теперь Anthropic решила добавить в ИИ проверку личности. Как пишут СМИ, некоторым пользователям Claude нужно будет загрузить фото паспорта, водительских прав или иного удостоверения, а также сделать селфи.
Это, мол, нужно для борьбы с мошенниками и нарушителями правил, а также для проверки «целостности платформы». Данные уходят не к Anthropic, а к партнёру Persona. Обещают, что информацию «не будут использовать для обучения ИИ и не передадут третьим лицам для рекламы». Пока проверка требуется не всем, а только при «подозрительной активности» и т. д.
Ещё неясно, станет ли проверка обязательной для всех.